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Телемост между военными из Сахалина и их семьями прошел в зоне СВО

Современные средства видеосвязи помогают военнослужащим, находящимся в зоне СВО, увидеть своих родных.
Никита Матосов 2025-02-02 08:00:05
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

В зоне специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими из Сахалина и их близкими. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Военные гвардейского соединения группировки войск «Восток» смогли пообщаться в онлайн-режиме с родными, которые находятся на Сахалине. В ведомстве сообщили, что Сергей, который всего несколько месяцев назад приехал добровольцем в зону проведения СВО, не всегда мог пообщаться с семьей вследствие активных боевых действий. Однако благодаря современным технологиям видеосвязи он смог увидеть свою семью, несмотря на большое расстояние.

Супруга Сергея Анна и двое их сыновей получили возможность пообщаться со своим мужем и папой, что подарило им много положительных эмоций.

«Я была очень счастлива увидеть его, дети тоже радовались, когда увидели папу. Огромное спасибо за предоставленную возможность пообщаться с родным человеком», - сообщила супруга военнослужащего Анна.

Ранее военнослужащие-артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» также провели телемост из зоны специальной военной операции с родными из Подмосковья.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #военнослужащие #сахалин #восток #телемост #СВО
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