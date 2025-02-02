Телемост между военными из Сахалина и их семьями прошел в зоне СВО

В зоне специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими из Сахалина и их близкими. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Военные гвардейского соединения группировки войск «Восток» смогли пообщаться в онлайн-режиме с родными, которые находятся на Сахалине. В ведомстве сообщили, что Сергей, который всего несколько месяцев назад приехал добровольцем в зону проведения СВО, не всегда мог пообщаться с семьей вследствие активных боевых действий. Однако благодаря современным технологиям видеосвязи он смог увидеть свою семью, несмотря на большое расстояние.

Супруга Сергея Анна и двое их сыновей получили возможность пообщаться со своим мужем и папой, что подарило им много положительных эмоций.

«Я была очень счастлива увидеть его, дети тоже радовались, когда увидели папу. Огромное спасибо за предоставленную возможность пообщаться с родным человеком», - сообщила супруга военнослужащего Анна.

Ранее военнослужащие-артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» также провели телемост из зоны специальной военной операции с родными из Подмосковья.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.