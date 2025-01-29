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Российские военные сбили три беспилотника ВСУ над Крымом

Еще один аппарат уничтожили над Белгородской областью.
2025-01-29 19:59:35
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили четыре украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«29 января текущего года в период с 17:45 до 18:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что три беспилотника уничтожили в районе республики Крым. Еще один БПЛА сбили в небе над Белгородской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, в ночь на 29 января дежурные средства ПВО уничтожили до 104 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #белгородская область #средства пво #Беспилотники ВСУ
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