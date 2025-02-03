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Корветы ТОФ вышли в дальнее плавание для выполнения задач в АТР

В составе отряда кораблей входят корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенег».
2025-02-03 05:00:00
© Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: пресс-служба Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В состав отряда вошли корвет «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера «Печенег».

Матросы отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу. При выходе из бухты Золотой Рог в Японское море личный состав провел тренировки по обеспечению противовоздушной обороны и готовности к отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.

Один из корветов принял на борт вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого.

В рамках предстоящих мероприятий запланированы учения, в числе которых поиск и уничтожение подлодок условного противника и обеспечение обороны в море.

Ранее корветы ТОФ отработали отражение атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Учения проходили в заливе Петра Великого.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
 

#армия #корабли #Тихоокеанский флот #тоф #АТР #Корветы #дальнее плавание
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