Корветы ТОФ вышли в дальнее плавание для выполнения задач в АТР

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В состав отряда вошли корвет «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера «Печенег».

Матросы отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу. При выходе из бухты Золотой Рог в Японское море личный состав провел тренировки по обеспечению противовоздушной обороны и готовности к отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.

Один из корветов принял на борт вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого.

В рамках предстоящих мероприятий запланированы учения, в числе которых поиск и уничтожение подлодок условного противника и обеспечение обороны в море.

Ранее корветы ТОФ отработали отражение атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Учения проходили в заливе Петра Великого.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

