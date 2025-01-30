Ту-95МС выполнили полет над водами Охотского и Японского морей

Минобороны России сообщает о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Летчики действовали над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

В МО РФ отметили, что продолжительность полета стратегических ракетоносцев превысила восемь часов. При этом самолеты сопровождались экипажами истребителей Су-35С и Су-30СМ. На отдельных этапах наши Ту-95СМ также сопровождали истребители иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что два сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана. Его продолжительность превысила 11 часов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.