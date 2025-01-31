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Один против семи: армянский боец штыком заколол группу солдат вермахта

Немецкие фашисты окружили бойца Хачатуряна и двух его раненых товарищей. Пятерых из них он уничтожил штыком и прикладом, а оставшиеся два сбежали.
2025-01-31 01:58:01
© Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в борьбу с фашизмом во время Великой Отечественной войны. Речь идет о деятельности нацилнальных частей и соединений, сформированных их граждан Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Литовской, Таджикской, Туркменской и Узбекской и других республик.

Один из документов - наградной лист командира стрелкового взвода 390-го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии Хорена Хачатуряна. Во время штурма горы Горная недалеко от Севастополя 9 мая 1944 года он с двумя товарищами зашел в тыл противника. Фашисты обнаружили их и окружили.

Оба бойца были ранены, и Хачатурян оказался практически один против семи солдат вермахта. Штыком и прикладом он ликвидировал пятерых из них, а другие двое сбежали.

Военнослужащий проследил за ними до окопа и зашел с тыла, создав для противника видимость окружения. Немцы сдались в плен. Так Хачатуряну удалось взять 26 пленных из тех, кто находился в траншее.

Затем, при наступлении на водохранилище, он вместе со своим взводом первым прорвал линию обороны врага. Взвод уничтожил 43 солдата и офицера противника, и еще 97 человек взяли в плен.

Ранее фронтовик ВОВ Иван Лыткин рассказал, как захватывал немецких «языков». Он поговорил с телеканалом «Звезда» в рамках проекта «100 дней до Победы», где ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Великая Отечественная война (ВОВ) #документы
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