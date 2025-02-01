Момент уничтожения катера ВСУ в Черном море сняли на видео

Министерство обороны России поделилось кадрами уничтожения украинского безэкипажного катера в акватории Черного моря. Морской дрон направлялся к Крымскому полуострову. Однако, его подорвали огневые средства Черноморского флота.

На видео можно заметить, как российские военнослужащие точным ударом уничтожили технику украинских боевиков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о сбитых девяти вражеских дронов над российской территорией. Семь беспилотных летательных аппаратов было сбито над Брянской областью, еще по одному над территориями Белгородской и Саратовской областей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.