МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дрон поразил пикап ВСУ с комплексом РЭБ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по транспортному средству.
2025-01-29 18:06:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном пикапа ВСУ с установленным на нем комплексом РЭБ в Харьковской области.

На записи показано, как оператор беспилотника видит окружающую обстановку и управляет аппаратом. Дрон движется в сторону стоящего на дороге автомобиля, и когда влетает в цель, видео обрывается. В описании сказано, что автомобиль использовался для перевозки украинских боевиков при проведении ротации.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по пикапу ВСУ», - говорится в сообщении.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 