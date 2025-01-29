FPV-дрон поразил пикап ВСУ с комплексом РЭБ в Харьковской области

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном пикапа ВСУ с установленным на нем комплексом РЭБ в Харьковской области.

На записи показано, как оператор беспилотника видит окружающую обстановку и управляет аппаратом. Дрон движется в сторону стоящего на дороге автомобиля, и когда влетает в цель, видео обрывается. В описании сказано, что автомобиль использовался для перевозки украинских боевиков при проведении ротации.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по пикапу ВСУ», - говорится в сообщении.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.