FPV-дроны сожгли пикап ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ представило ролик, на котором запечатлено, как российские FPV-дроны уничтожают пикап ВСУ в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что удары наносились беспилотниками группировки войск «Север». В описании сказано, что автомобиль предназначался для перевозки украинских боевиков при проведении ротации.

Показаны кадры, которые видит оператор БПЛА при выполнении боевой задачи. Дрон движется в сторону стоящего на дороге автомобиля, и когда влетает в цель, запись обрывается.

Также демонстрируется видео, снятое сбоку другим беспилотником. Камера запечатлела момент попадания. В результате удара машина получает значительные повреждения, горит и дымится.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.