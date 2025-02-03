FPV-дроны сожгли пикап ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ представило ролик, на котором запечатлено, как российские FPV-дроны уничтожают пикап ВСУ в Харьковской области.
В ведомстве уточнили, что удары наносились беспилотниками группировки войск «Север». В описании сказано, что автомобиль предназначался для перевозки украинских боевиков при проведении ротации.
Показаны кадры, которые видит оператор БПЛА при выполнении боевой задачи. Дрон движется в сторону стоящего на дороге автомобиля, и когда влетает в цель, запись обрывается.
Также демонстрируется видео, снятое сбоку другим беспилотником. Камера запечатлела момент попадания. В результате удара машина получает значительные повреждения, горит и дымится.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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