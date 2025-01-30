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Пленный из ВСУ рассказал о неэффективности стандартов НАТО на Украине

Украинских солдат под Житомиром готовили американские инструкторы, однако к реальным боевым действиям полученные знания были неприменимы.
2025-01-30 14:48:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинское командование признает бессмысленность стандартов НАТО для условий зоны СВО. Об этом сообщил взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Игорь Парфентьев на записи, обнародованной Министерством обороны России.

Парфентьев, как и многие его соотечественники, был пойман на улице. После прохождения медкомиссии был признан годным и отправлен в Житомирскую область. Подготовку проходил под руководством американских специалистов.

«Американцы проводят военные учения для украинских военных. Кого там привозят, это разношерстные люди, это могут быть и алкаши, наркоманы. Нормальные люди там тоже есть. У нас еще там были украинские инструкторы, это майоры и старшие лейтенанты. Они в принципе соглашались с тем, что нам объясняют американцы, но стандарты НАТО не действуют на Украине», - сказал пленный.

Пройдя подготовку, Парфентьев был направлен в Донецкую Народную Республику. При первом заходе в одно из сел подразделению приказали выселить местных жителей из домов, чтобы разместить военных. По словам пленного, личный состав часто злоупотреблял спиртным и любил подраться. После того как старший лейтенант отравился алкоголем, солдаты вынуждены были помогать ему прийти в себя и устранять последствия интоксикации. Игорь рассказал о случае, когда минометчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения ограбили квартиру, а также не расплатились за приобретенный товар.

«Обчистили квартиру, в которой они жили. Подчистую. Еще они заняли денег на водку у продавщицы, они их не вернули. То есть животные просто», - признался пленный.

В плен Парфентьев попал во время штурма российских военнослужащих. Из рассказа пленного следует, что командование, управляя по рации украинцами, делало все, чтобы они погибли.

«Я докладываю по рации, что нам нужна поддержка, но нам командиры отвечали: "Держитесь, возможно, это свои вас перепутали"», - поделился он.

Пленный добавил, что при отступлении его вместе с сослуживцами атаковали дроны ВСУ. Когда оказался в блиндаже, подошли российские штурмовики и началась стрельба. Парфентьев сложил оружие и с поднятыми руками вышел наружу.

Ранее другой пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ. Также командование говорило подчиненным, что за нежелание подчиняться могут посадить за решетку на 15 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный
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