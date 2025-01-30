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В МО РФ указали на сокращение численности ВСУ

Подготовленные изменения законодательства по снижению возраста мобилизации до 18 лет - единственный способ для ВСУ задержать обрушение фронта на Донбассе, отметили в Минобороны России.
2025-01-30 12:14:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российское оборонное ведомство констатировало сокращение численности ВСУ. Эти процессы способны привести к обрушению неприятельского фронта на Донбассе.

МО РФ отметило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы противника составляют около 50 тысяч человек. При этом ТЦК способны набирать лишь около 30 тысяч новобранцев. 

Минобороны России указало на то, что украинское командование бросает этих новобранцев на линию боевого соприкосновения без соответствующей подготовки.

«Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе», - говорится в сообщении. 

Помимо этого, согласно официальным данным, около 100 тысяч украинских военнослужащих пустились в бега, самовольно оставив свои воинские части. 

Ранее пленный украинец Евгений Гнибеда рассказал, что ВСУ несут потери в силу плохой подготовки. Другой оказавшийся в плену боевик, Александр Бабенко, признался, что в его городе на Украине из-за высоких потерь не осталось мест на кладбище и его пришлось срочно расширять.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #численность сил #СВО #Потери неприятеля
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