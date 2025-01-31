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Расчет «Мсты» лишил ВСУ опорника на Красноармейском направлении

Корректировка огня артиллерии выполнялась в режиме реального времени.
2025-01-31 12:32:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России и демонстрирует кадры артиллерийских ударов.

С помощью беспилотников вычислили координаты противника. Артиллеристы получили данные и нанесли удары. Огонь корректировался с помощью БПЛА.

«Военнослужащие расчета орудия "Мста-Б" навели орудие и беглым огнем поразили район сосредоточения живой силы ВСУ», - говорится в описании к видео.

Ведомство продемонстрировало кадры боевой работы расчета. Показано, как ведется огонь. Орудие расположено под навесом, который накрыт маскировочной сетью и ветвями.

Ранее расчет «Мсты» уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Артиллеристы применили управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью. Огонь велся на дистанции, превышающей 15 километров, и корректировался с помощью БПЛА «Орлан-30».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Мста-Б #ВСУ #МО РФ
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