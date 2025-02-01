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Белоусов поблагодарил бойцов, освобождавших Крымское в ДНР

Он отметил заслуги командования и личного состава 101-го отельного стрелкового полка.
Никита Матосов 2025-02-01 14:28:06
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил благодарность российским военнослужащим за освобождение населенного пункта Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Министр обороны РФ поздравил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка, подчеркнув их успехи в выполнении боевых задач по освобождению Крымского в ДНР», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска успешно взяли под контроль данный населенный пункт благодаря действиям подразделений «Центр», которые проводили активные наступательные операции.

Напомним, подразделения группировки нанесли удар по силам четырех механизированных, одной мотопехотной и одной автомобильной бригады ВСУ, а также по одной бригаде украинской нацгвардии, действуя в восьми населенных пунктах ДНР.

#Минобороны #армия #ДНР #Андрей Белоусов #СВО #крымское
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