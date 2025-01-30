Су-34 уничтожил авиабомбами с УМПК бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил атаковал противника в приграничном районе Курской области. Кадры удара продемонстрировало Министерство обороны России.

Как уточняет оборонное ведомство, удар наносился по бронированной технике и личному составу ВСУ. В ходе боевого вылета экипаж самолета сбросил на противника авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

На кадрах Минобороны показаны подготовка и полет Су-34, отделение авиабомб от носителя. Когда разведка подтвердила уничтожение целей, экипаж вернулся на аэродром.

Отметим, что благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас способен разрушать объекты даже без прямого попадания посредством ударной волны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.