Над Россией сбили семь беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили за последние несколько часов семь украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что первые три летательных аппарата сбили в промежутке с 10:00 до 11:10. Другие четыре уничтожили с 13:20 до 14:50.

«2 февраля текущего года в период с 10:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что в районе Курской области сбили три БПЛА, два аппарата - над Белгородской. Еще по одному беспилотнику уничтожили у побережья Крыма и над Ростовской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 1 февраля ВС РФ сбили девять беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.