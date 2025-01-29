Экипажи «Мста-С» ударили по сети окопов ВСУ в Серебрянском лесничестве

На кадрах с коптера - сеть окопов в западной части Серебрянского лесничества. Вражеские опорники «разрывают» точными выстрелами орудия.

Артиллеристы группировки «Запад» отправляют снаряды на позиции противника днем и ночью. Бывает так, что экипаж даже не успевает вернуться в укрытие - разведка передает координаты новых целей - и снова - бойцы на позицию.

Боевая машина начинает стрелять без дополнительной подготовки, а после залпа быстро уходит в укрытие. Экипаж уже отлично знает особенности работы в этой местности. Изучил рельеф, приноровился к погоде.

«Всегда все по-разному - бывает два, бывает 15, бывает 20. Десять стабильно бывает - все зависит от целей, задачи, расстояния», - поделился командир орудия с позывным Гром.

Все нужно делать быстро: пока цель не ушла. От команды до выстрела всегда считанные минуты.

Для точной стрельбы в основном наводятся вручную. Боец с позывным Маршал зачастую берет управление огнем на себя. Машине доверяет, но говорит, так спокойнее.

«Вот панорама. Вот через нее идет основная наводка - на дальние расстояния. В ночное время по точке наводки, то есть топогеодезист дает подсветку. Мы наводимся на нее и отрабатываем по координатам», - поделился наводчик Маршал.

Экипаж самоходки «Мста-С» недавно в бою одержал победу над американским орудием М-777.

Детектор дронов под Красным Лиманом всегда пищит, но это не мешает артиллеристам 25 армии группировки войск «Запад» вести работу. Вражеский беспилотник далеко, значит можно отправить еще снаряды.

«Снаряд заходит автоматически. Заряд мы уже сами закидываем. По движущей мы стреляем дольше, чем «беглыми» - «беглыми» быстрей идет, а по движущей цели мы ждем координаты», - рассказал заряжающий Василек.

Ловкие, быстрые, отчасти дерзкие маневры: управляет боевой машиной механик-водитель с позывным Фарид. Боец шутит, говорит, «Мста» не сложнее трактора. Всегда прежде, чем вывести машину, дорогу до огневой проходит сам. Бойцы прорабатывают и запасные пути отхода - на случай если враг обнаружит орудие.

«Сначала ходили пешком, выбирали кратчайший путь до позиции, а потом на машине уже. Сейчас уже по памяти можно, а ночью без света ездим», - объяснил он.

«Мста» маневрирует. Преодолевает препятствия, огромные ямы и пригорки. Не замечает на своем пути и поваленные деревья. Везде проходит с легкостью.

Ранее российские артиллеристы отрезали возможность ротации для украинских боевиков в Великой Новоселке. Сообщалось, что все дороги, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем ВС РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.