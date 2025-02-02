ВС РФ сбили над Россией два украинских беспилотника

Российские военнослужащие сбили два украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили по одному летательному аппарату в Белгородской и Ростовской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 2 февраля российские военные сбили до семи БПЛА над РФ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.