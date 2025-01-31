МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Т-72 прямой наводкой уничтожил позиции украинских боевиков в ДНР

Боевые выезды танкисты группировки войск «Восток» совершают круглосуточно и огнем помогают штурмовикам вскрывать самые защищенные позиции противника.
2025-01-31 11:52:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Восток» уничтожил укрепленные огневые позиции украинских боевиков и поддержал наши штурмовые группы на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы танкистов.

«Экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на передний край обороны противника и с ходу нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам», - говорится в сообщении.

В описании к видео сказано, что зачастую работать приходится прямо по минным полям. Поэтому для большей безопасности военнослужащие используют противоминные тралы. При движении они вкапываются в землю и уничтожают все на своем пути. При этом сам танк повреждения не получает.

На кадрах Минобороны видно, как движется и ведет огонь танк. На машину установлена антидроновая защита и накинута маскировочная сеть. Показаны последствия ударов - на месте попаданий дымит вражеская техника.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-72 #ВСУ #восток #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 