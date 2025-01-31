Экипаж Т-72 прямой наводкой уничтожил позиции украинских боевиков в ДНР

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Восток» уничтожил укрепленные огневые позиции украинских боевиков и поддержал наши штурмовые группы на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы танкистов.

«Экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на передний край обороны противника и с ходу нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам», - говорится в сообщении.

В описании к видео сказано, что зачастую работать приходится прямо по минным полям. Поэтому для большей безопасности военнослужащие используют противоминные тралы. При движении они вкапываются в землю и уничтожают все на своем пути. При этом сам танк повреждения не получает.

На кадрах Минобороны видно, как движется и ведет огонь танк. На машину установлена антидроновая защита и накинута маскировочная сеть. Показаны последствия ударов - на месте попаданий дымит вражеская техника.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.