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Средства ПВО сбили 17 украинских БПЛА над территорией РФ

Российские ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ за два часа с 19:50 до 22:00 по московскому времени.
Анастасия Бобылева 2025-01-30 23:28:53
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские средства ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об этом пишет Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

«С 19:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 беспилотников сбили в Курской области и еще по два БПЛА уничтожили над территорией Крыма, Белгородской и Воронежской областей.

Днем ранее три беспилотника ВСУ попытались атаковать Крым. Российские военнослужащие уничтожили их. Также наши бойцы сбили БПЛА в небе над Белгородской областью.

#армия #пво #бпла #ВСУ
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