Танкист вспомнил, как броня отразила ПТУР при штурме Новоелизаветовки

Наводчик Валерий Григорьев вспомнил, как украинские боевики пытались уничтожить его танк при помощи противотанковой управляемой ракеты, но не преуспели.

«Прилетел ПТУР со стороны командира танка. Танчик немного шатнулся, но выдержал», - сказал «Звезде» Григорьев.

Танк Григорьева вел огонь по противнику прямой наводкой, с кинжальной дистанции.

В попытках сдержать российские танки и штурмовую пехоту боевики ВСУ также применяли дроны-камикадзе. Они подвозили резервы, но все это не остановило продвижения наших войск.

Об этом свидетельствует командир танка Данил Дорофеев. Он отметил, что противник не ожидал такого мощного наката с российской стороны. Враг много раз пытался остановить продвижение танкистов и штурмовиков, но успеха не имел.

Тактика российских войск была такая. Сначала операторы БПЛА и артиллеристы обрабатывали позиции и командные пункты противника - крупным калибром вскрывали бетонные укрепления ВСУ. Далее на зачистку шли штурмовики.

Ранее «Звезда» показала видео с поражением танка ВСУ в Новоелизаветовке. Наш корреспондент Варвара Шрадер сообщила, что в него попал росийский оператор FPV-дрона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.