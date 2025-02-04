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Экипаж Ка-52М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Летчики применили ракеты, целясь по координатам, переданным передовым авиационным наводчиком.
2025-02-04 10:27:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Авиаудар нанесли в рамках поддержки подразделений группировки войск «Север». Летчики применили по противнику ракеты. Координаты предоставил передовой авиационный наводчик - он же подтвердил уничтожение цели. Вместе с опорным пунктом удалось ликвидировать и украинских боевиков. 

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, которые нужны для того, чтобы не позволить поразить вертолет ракетам вражеских ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье. В тот раз удалось уничтожить личный состав неприятеля и его бронетехнику. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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