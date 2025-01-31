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ВСУ на Курском направлении потеряли более 270 человек за сутки

Также уничтожены два танка, два миномета, РСЗО, станция РЭБ, четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.
2025-01-31 14:13:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 270 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, противник за сутки на данном направлении лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, 28 автомобилей, двух минометов, РСЗО, станции РЭБ, радиолокационной станции ПВО, станции контрбатарейной борьбы, инженерной машины разграждения. Также уничтожены четыре пункта управления беспилотниками ВСУ и два склада боеприпасов.

В российском оборонном ведомстве назвали потери противника с начала боев в граничащем с Украиной регионе. По данным Минобороны, за этот период времени только в личном составе они превысили 56 410 человек.

Кроме того, за этот период времени ВСУ потеряли на Курском направлении 327 танков, 241 БМП, 185 БТР, 1 660 боевых бронированных машин, 1 735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 45 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 16 ЗРК, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и пять РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Курское направление
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