В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

Учения ОДКБ пройдут осенью в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане, заявил начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков. Он также отметил, что рост напряженности в Восточно-Европейском регионе носит беспрецедентный характер из-за стран НАТО.

«Сохраняется присутствие коалиционных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России, нарастают их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений. Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам организации», - отметил Сердюков.

Отдельно начальник Объединенного штаба ОДКБ остановился на обстановке в Кавказском регионе. Он отметил, что организация будет проводить работу по демаркации армяно-азербайджанской границы. Цель - подготовка к заключению мирного договора. По словам Сердюкова, страны Запада стремятся закрепить свое влияние на Южном Кавказе. Из-за чего напряженность в регионе возрастает.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная межгосударственная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Основная цель ОДКБ - защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.