МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

Значительное присутствие коалиционных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется, сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
2025-01-30 15:03:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Учения ОДКБ пройдут осенью в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане, заявил начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков. Он также отметил, что рост напряженности в Восточно-Европейском регионе носит беспрецедентный характер из-за стран НАТО.

«Сохраняется присутствие коалиционных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России, нарастают их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений. Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам организации», - отметил Сердюков.

Отдельно начальник Объединенного штаба ОДКБ остановился на обстановке в Кавказском регионе. Он отметил, что организация будет проводить работу по демаркации армяно-азербайджанской границы. Цель - подготовка к заключению мирного договора. По словам Сердюкова, страны Запада стремятся закрепить свое влияние на Южном Кавказе. Из-за чего напряженность в регионе возрастает.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная межгосударственная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Основная цель ОДКБ - защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сердюков #НАТО #одкб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 