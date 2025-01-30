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ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также уничтожены две вражеские боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также артиллерия, станции РЭБ и склады с боеприпасами.
2025-01-30 13:50:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли более 240 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, отмечено, что российские военнослужащие смогли уничтожить две украинские машины пехоты, один бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и четыре артиллерийских орудия. 

Из артиллерии неприятель потерял четыре орудия полевой артиллерии и девять минометов. Также враг лишился двух станций РЭБ, пункта управления беспилотниками и двух складов с боеприпасами. 

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон уничтожил бронемашину ВСУ на Курском направлении. Она стояла на перекрестке дорог, который и стал для нее последним пристанищем. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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