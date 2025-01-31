Взятый в плен в приграничном районе Курской области военнослужащий ВСУ Олег Данилов признался, что благодарен российским врачам, которые оказали необходимую медицинскую помощь после ранения. В госпиталь пленного доставили бойцы группировки войск «Север».

В ходе боевых действий Данилова завалило обрушившейся стеной, в результате нарушилась способность двигать руками и ходить. Украинец лежал в спальнике в подвале, а свои медики были не в состоянии вылечить раненого.

«Российские врачи. Конечно, я благодарен российским врачам, которые поставили меня на ноги, я могу передвигаться самостоятельно, без костылей», - рассказал он на видео, предоставленном Министерством обороны РФ.

Пленный признался, что был насильственно мобилизован. Данилова поймали и посадили в автобус сотрудники территориального центра комплектования по дороге на работу. Он подчеркнул, что был призван, несмотря на негодность по состоянию здоровья. У Олега ряд заболеваний - плоскостопие, проблемы со зрением и язва желудка.

Ранее другой пленный отметил, что украинское командование признает бессмысленность стандартов НАТО для условий зоны СВО. Солдат ВСУ под Житомиром готовили американские инструкторы, однако к реальным боевым действиям полученные знания были неприменимы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.