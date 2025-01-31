Российские войска освободили Нововасилевку в ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении Нововасилевки на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Также сообщается, что за неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике 11 украинских бригад.

За эту неделю неприятель в зоне ответственности группировки потерял более 4 000 боевиков, пять танков и 32 боевые бронированные машины. Кроме этого, удалось уничтожить 48 вражеских автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Ранее наш телеканал показал, как расчет самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» уничтожил водную переправу украинских боевиков через реку Мокрые Ялы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.