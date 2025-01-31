Мантуров провел сессию по применению ИИ для наращивания возможностей вооружения

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров провел стратегическую сессию, в рамках которой обсуждалось применение искусственного интеллекта для наращивания боевых возможностей вооружения и систем управления. Мероприятие состоялось в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

На встрече присутствовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Также в заседании участвовали представители Минпромторга и Минцифры России, члены коллегии Военно-промышленной комиссии, руководители органов военного управления, представители предприятий отечественной оборонки.

Участники совещания обсудили влияние искусственного интеллекта на рост эффективности подразделений в ходе боев, а также возможностей вооружения, техники, систем управления.

«Можно говорить об очередной гонке технологической конкуренции, сопоставимой с гонкой вооружений и программами освоения космоса. Россия в целом идет в фарватере общемировых тенденций», - отметил Мантуров.

Вице-премьер отметил, что отечественные предприятия разрабатывают технологические продукты, среди которых большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение. Данные разработки основаны на нейросетевых инструментах. Мантуров указал на необходимость применять продукцию военными в ходе решения поставленных задач. Он также отметил значимость использования ИИ-аналитики для анализа конфликта на Украине и дообучения отечественных интеллектуальных систем.

На мероприятии была представлена экспозиция, в рамках которой российские предприятия продемонстрировали образцы с использованием технологий ИИ. Были показаны модули управления для приема видео, захвата и автосопровождения целей, подводные робототехнические комплексы (РТК) для ведения разведки и контроля подводных объектов, доставки грузов под водой, унифицированные пульты управления безэкипажными катерами, наземными комплексами или БПЛА.

Ранее Мантуров отметил, что российские войска накопили опыт применения роботов в зоне боевых действий. В рамках стратегической сессии обсуждалось развитие роботизированных комплексов, которые повышают возможности войск на поле боя. Вице-премьер отметил, что спецоперация показала необходимость применения роботов для сбережения личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.