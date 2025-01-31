Экипаж Су-35С прикрыл ударивший авиабомбами по опорнику ВСУ Су-34

Минобороны России сообщает об авиаударе в приграничном районе Курской области. Истребитель-бомбардировщик Су-34 прикрывался экипажем истребителя Су-35С.

Оба самолета взлетели с аэродрома базирования и направились в сторону линии боевого соприкосновения. Экипаж Су-34 использовал фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Выполнив боевую задачу, группа самолетов благополучно вернулась обратно на аэродром. Согласно докладу разведки, намеченные цели удалось успешно поразить.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 сожгли замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области. В результате этого удара, отметили в российском оборонном ведомстве, удалось сорвать ротацию украинских боевиков. Сорвал вражескую ротацию и экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.