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Экипаж Су-35С прикрыл ударивший авиабомбами по опорнику ВСУ Су-34

Удар по противнику нанесли в приграничном районе Курской области летчики ВКС России.
2025-01-31 16:04:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об авиаударе в приграничном районе Курской области. Истребитель-бомбардировщик Су-34 прикрывался экипажем истребителя Су-35С. 

Оба самолета взлетели с аэродрома базирования и направились в сторону линии боевого соприкосновения. Экипаж Су-34 использовал фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Выполнив боевую задачу, группа самолетов благополучно вернулась обратно на аэродром. Согласно докладу разведки, намеченные цели удалось успешно поразить. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 сожгли замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области. В результате этого удара, отметили в российском оборонном ведомстве, удалось сорвать ротацию украинских боевиков. Сорвал вражескую ротацию и экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #су-35с #приграничье
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