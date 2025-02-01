Снайперы группировки войск «Запад» показали кадры уничтожения боевиков

В зоне спецоперации снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно в режиме «свободной охоты» уничтожают украинских националистов. Они работают парами, прикрывая друг друга. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Действуют снайперы на близких дистанциях, поэтому маскировке уделяется особое внимание. Они используют накидки, защищающие от тепловизоров, и дульные тормоза - компенсаторы закрытого типа, рассеивающие звук выстрела и гасящие вспышку. Бойцам помогают и современные прицелы.

Снайперы могут работать как «свободные охотники», разведчики и корректировщики, а также останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника. Кроме того, они уничтожают летящие вражеские беспилотники.

При этом в Минобороны отметили, что приоритетной целью является командный состав ВСУ. Одной из главных задач считается срыв ротации боевиков.

Напомним, ранее в МО РФ рассказывали, как снайперы группировки войск «Восток» из крупнокалиберных винтовок уничтожают боевиков на Южно-Донецком направлении специальной операции. Они поддерживают продвижение штурмовых групп.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.