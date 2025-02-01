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Снайперы группировки войск «Запад» показали кадры уничтожения боевиков

Приоритетной целью снайперов является командный состав ВСУ.
2025-02-01 06:44:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне спецоперации снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно в режиме «свободной охоты» уничтожают украинских националистов. Они работают парами, прикрывая друг друга. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Действуют снайперы на близких дистанциях, поэтому маскировке уделяется особое внимание.  Они используют накидки, защищающие от тепловизоров, и дульные тормоза - компенсаторы закрытого типа, рассеивающие звук выстрела и гасящие вспышку. Бойцам помогают и современные прицелы.

Снайперы могут работать как «свободные охотники», разведчики и корректировщики, а также останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника. Кроме того, они уничтожают летящие вражеские беспилотники.

При этом в Минобороны отметили, что приоритетной целью является командный состав ВСУ. Одной из главных задач считается срыв ротации боевиков.

Напомним, ранее в МО РФ рассказывали, как снайперы группировки войск «Восток» из крупнокалиберных винтовок уничтожают боевиков на Южно-Донецком направлении специальной операции. Они поддерживают продвижение штурмовых групп.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #снайперы #Минобороны России #МО РФ #СВО
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