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МО РФ: ночью нанесен удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины

ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности.
2025-02-01 12:08:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для поражения вражеских целей использовалось высокоточное оружие большой дальности. По данным ведомства, все цели удара были достигнуты.

«Все назначенные объекты поражены», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в минувшую пятницу в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов. Были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВПК #МО РФ #групповой удар #газо-энергетическая инфраструктура
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