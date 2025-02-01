МО РФ: ночью нанесен удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Для поражения вражеских целей использовалось высокоточное оружие большой дальности. По данным ведомства, все цели удара были достигнуты.

«Все назначенные объекты поражены», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в минувшую пятницу в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов. Были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.