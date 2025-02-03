Экипаж Ми-28НМ ракетами сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ экипажем вертолета армейской авиации ВКС РФ Ми-28НМ. Удар наносился в приграничном районе Курской области.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. В результате нанесения удара удалось уничтожить вражескую бронетехнику и украинских боевиков. Успешное уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, задача которых - не дать ракетам неприятеля в случае применения ПЗРК поразить вертолет.

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М смешал с землей огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области. Как и в случае с Ми-28НМ, удар нанесли авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.