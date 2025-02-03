МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-28НМ ракетами сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

В ходе авиаудара летчики уничтожили украинскую бронетехнику и личный состав.
2025-02-03 10:42:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ экипажем вертолета армейской авиации ВКС РФ Ми-28НМ. Удар наносился в приграничном районе Курской области.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. В результате нанесения удара удалось уничтожить вражескую бронетехнику и украинских боевиков. Успешное уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, задача которых - не дать ракетам неприятеля в случае применения ПЗРК поразить вертолет. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М смешал с землей огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области. Как и в случае с Ми-28НМ, удар нанесли авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 