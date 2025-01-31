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Экипаж Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье

Также в ходе нанесения авиаудара летчикам удалось уничтожить боевиков ВСУ.
2025-01-31 10:54:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-28НМ.

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Их авиаудар сорвал ротацию подразделений ВСУ. Экипаж выполнял боевую задачу по поддержке сухопутных войск.

В ходе нанесения удара летчики применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. Нанеся авиаудар, экипаж совершил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки, которые не дают поразить вертолет в случае пуска ракет ПЗРК неприятеля.

Российское оборонное ведомство добавило, что уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее МО РФ показало, как выглядит работа поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8. Летчики, группа огневой поддержки и медик готовы прийти на помощь сбитому экипажу в любой момент.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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