Экипаж Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-28НМ.

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Их авиаудар сорвал ротацию подразделений ВСУ. Экипаж выполнял боевую задачу по поддержке сухопутных войск.

В ходе нанесения удара летчики применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. Нанеся авиаудар, экипаж совершил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки, которые не дают поразить вертолет в случае пуска ракет ПЗРК неприятеля.

Российское оборонное ведомство добавило, что уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее МО РФ показало, как выглядит работа поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8. Летчики, группа огневой поддержки и медик готовы прийти на помощь сбитому экипажу в любой момент.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.