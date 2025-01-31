Экипаж Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и бронетехники в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-28НМ.
Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Их авиаудар сорвал ротацию подразделений ВСУ. Экипаж выполнял боевую задачу по поддержке сухопутных войск.
В ходе нанесения удара летчики применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. Нанеся авиаудар, экипаж совершил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки, которые не дают поразить вертолет в случае пуска ракет ПЗРК неприятеля.
Российское оборонное ведомство добавило, что уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик.
Ранее МО РФ показало, как выглядит работа поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8. Летчики, группа огневой поддержки и медик готовы прийти на помощь сбитому экипажу в любой момент.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»