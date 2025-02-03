Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских дронов

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 70 украинских ударных беспилотников.

Двадцать семь дронов сбиты в небе над Ростовской областью, еще 25 – над Волгоградской областью, семь на территории Астраханской.

Кроме того, еще пять БПЛА сбиты над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

О последствиях ночной атаки ВСУ не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.