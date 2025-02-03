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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских дронов

Больше всего беспилотников было уничтожено в небе над Ростовской и Волгоградской областями.
2025-02-03 07:24:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 70 украинских ударных беспилотников.

Двадцать семь дронов сбиты в небе над Ростовской областью, еще 25 – над Волгоградской областью, семь на территории Астраханской.

Кроме того, еще пять БПЛА сбиты над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

О последствиях ночной атаки ВСУ не сообщается.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #ВСУ #дроны
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