Андрей Белоусов исполнил новогоднюю мечту мальчика из Тульской области

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках Всероссийской благотворительной программы «Елка желаний» исполнил мечту девятилетнего Ивана из Тульской области. Мальчик мечтал побывать с семьей в Санкт-Петербурге и посетить Ленинградский зоопарк.

Для семь Смирновых по поручению министра была организована насыщенная трехдневная культурная программа. В зоопарке Иван познакомился с тигром Зевсом, а льву Адаму и львице Таисии вместе с мамой и папой приготовил вкусные «подарки». Затем он посетил музей Военно-морской славы в Кронштадте, где ему провели экскурсию по первой советской атомной подводной лодке «К-3» и показали интерактивные экспозиции, рассказывающие о истории Военно-Морского Флота России.

В Центральном Военно-морском музее экскурсоводом Вани стал император Петр I. Мальчик принял участие в написании картины, испытал свои навыки в управлении боевым кораблем на интерактивном тренажере, познакомился с коллекцией холодного и огнестрельного оружия, а также подержал в руках антикварные пистолеты времен войны с Наполеоном. Директор музея подарил Ивану командирские часы, боцманскую дудку и памятные книги.

«Настоящее новогоднее чудо. Знали, когда били куранты, что мы скоро встретимся и поедем в путешествие. Эмоции для всей семьи, детские эмоции, неподдельные. Огромное спасибо от всей нашей семьи Министру обороны Российской Федерации, ощущения незабываемые», - рассказали родители Ивана.

Во время поездки в Северную столицу Иван также увидел легендарный крейсер «Аврора» и познакомился с бытом воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища. В Кронштадтском морском Никольском соборе - главном храме Военно-Морского Флота России семья Смирновых поставила свечи у иконы Николая Чудотворца и Ваня загадал еще одно желание - самое сокровенное.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов