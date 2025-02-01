Операторы БПЛА уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ в Запорожской области

Операторы дронов мотострелкового полка группировки войск «Днепр» ликвидировали укрытия и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что каждый день операторы дронов выходят на позиции для выполнения боевых задач. Расчеты разведывательных беспилотников занимаются наблюдением, поиском целей и передачей координат командным центрам.

В свою очередь ударные БПЛА нацеливаются на обнаруженные объекты, включая блиндажи и технику противника. Поражение наносят либо путем сброса, либо с помощью дронов-камикадзе, в зависимости от поставленной цели.

«Каждый расчет занимается своим делом. Наш ведет наблюдение, выявляя цели и корректируя действия авиации и артиллерии. Ночные операции бывают самыми сложными. Приходится работать в любых погодных условиях, чтобы не допустить приближения противника», - отметил начальник расчета с позывным Замок.

Операторы дронов осуществляют разведку позиций вражеских беспилотников круглосуточно, используя мини-камеры и тепловизоры.

Также дроны применяются для доставки провизии и боеприпасов на передовые позиции. Операторы БПЛА сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, которые постоянно выполняют важные боевые задачи в прямой близости к врагу.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.