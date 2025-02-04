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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Также удалось нанести огневое поражение цехам произодства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также складам с ГСМ и складам боеприпасов.
2025-02-04 12:18:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что российские войска за сутки смогли нанести огневое поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. 

Помимо этого, удалось поразить цеха производства, места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов. Досталось и вражеским складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов. 

Также ВС РФ  за сутки поразили скопления живой силы и техники неприятеля в 149 районах. 

Ранее сообщалось, что российские танкисты из состава группировки «Восток» разнесли опорный пункт ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал корреспондент нашего телеканала Олег Калинобродский. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #аэродромы #Огневое поражение
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