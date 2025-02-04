ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Минобороны России сообщает о том, что российские войска за сутки смогли нанести огневое поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов.

Помимо этого, удалось поразить цеха производства, места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов. Досталось и вражеским складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и техники неприятеля в 149 районах.

Ранее сообщалось, что российские танкисты из состава группировки «Восток» разнесли опорный пункт ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал корреспондент нашего телеканала Олег Калинобродский.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.