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Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Глава Генштаба вручил госнаграды отличившимся военнослужащим группировки.
2025-01-31 10:00:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель Министра обороны России Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе визита глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева об обстановке в зоне ответственности, а также о ходе выполнения боевых задач. Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки при освобождении населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка.

По итогам визита глава Генерального штаба поставил группировке войск задачи на дальнейшие действия. Также Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Восток» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач.

Напомним, что об освобождении населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике Министерство обороны сообщило 26 января. Он был освобожден в результате наступательных действий 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Об освобождении Времевки подразделениями группировки стало известно 18 января.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #валерий герасимов #Генштаб РФ #доклад #группировка войск «Восток»
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