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МО РФ: ВСУ за последние полгода теряют около 50 000 боевиков в месяц

При этом набор новобранцев едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, отметили в Минобороны России.
2025-01-30 12:12:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны в месяц за последние полгода составили около 50 тысяч человек и выше, сообщило Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ в январе текущего года потеряли 51 960 человек, в декабре и ноябре прошло года - 48 470 и 60 805 человек соответственно. При этом набор в учебных центрах, даже с учетом активизации по всей Украине ТЦК, около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. В Минобороны констатировали, что новобранцев без должной подготовки бросают на линию боевого соприкосновения, что ведет к сокращению численности украинской армии.

В ведомстве напомнили, что около 100 тысяч военных дезертировали из ВСУ, по официальным данным. Под давлением Запада на Украине подготовлены изменения законодательства, направленные на снижение минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет. Как утверждают в Минобороны, данные меры являются единственным способом лидера киевского режима Владимира Зеленского задержать еще на несколько месяцев обрушение фронта на Донбассе.

Ранее пленный из Черкасской области рассказал, что в его городе не осталось мест на кладбище из-за серьезных потерь в личном составе в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Потери #СВО
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