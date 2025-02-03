Расчет крупнокалиберного миномета «Тюльпан» группировки войск «Восток» ударил по позициям украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Несколькими точными залпами поражены автомобильный мост, опорный пункт и личный состав ВСУ. Операторы беспилотников корректировали огонь и подтвердили уничтожение вражеских целей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают свое продвижение. В районе Новоселки, что немного западнее от Великой Новоселки, регулярно бьет артиллерия.

Напомним, 220-мм миномет «Тюльпан» обладает самым крупным калибром и считается одним из лучших в мире. Его снаряды могут пробивать метровые стены и уничтожать скрывающихся за ними врагов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.