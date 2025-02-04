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Танкисты группировки «Восток» разнесли укрепление врага в зоне СВО

На вооружении танкистов в том числе противотанковые управляемые ракеты, которые позволяют поражать цели на значительном расстоянии.
Олег Калинобродский 2025-02-04 11:27:58
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» обнаружили опорный пункт противника. В нескольких километрах выполнял боевые задачи танковый экипаж, который уничтожил укрепление ВСУ. О работе танкистов на Южно-Донецком направлении рассказал в своем сюжете наш корреспондент Олег Калинобродский.

Танки используют разные типы боеприпасов, в том числе ПТУР - противотанковые управляемые ракеты, благодаря которым можно поразить цель на расстоянии более четырех километров. У бронебойных и кумулятивных снарядов дальнобойность стрельбы меньше.

Танкисты оказывают поддержку нашей пехоте. Во время штурма танки идут первыми, разминируют местность с помощью тралов, разбивают укрепления, уничтожают вражеские танки и бронемашины. Для безопасности машин над башнями устанавливают «мангалы», обтянутые антидроновыми сетками. Кроме того, работают средства РЭБ для того, чтобы вражеские дроны не смогли нанести урон нашим танкам. И все же главную роль играет опыт.

«Приехали на закрытую огневую позицию, встали, навелись. И через несколько секунд - уже FPV-дрон прилетает. Я звук FPV слышу, даю команду механику на откат», - рассказывает командир Т-72 с позывным Бурый.

В экипаже Т-72 три человека. Командир, наводчик-оператор и механик-водитель. Во многом успешное выполнение боевой задачи, сохранность техники и жизни боевых товарищей зависит именно от мехвода.

«Моя задача - это довести, завести и обратно выехать. И обслуживание техники. В любой момент завестись, приехать, уехать», - поясняет механик-водитель с позывным Хан.

Ранее экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Восток» уничтожил укрепленные огневые позиции украинских боевиков и поддержал наши штурмовые группы на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России и показало кадры боевой работы танкистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #танкисты #ПТУР #восток #СВО
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