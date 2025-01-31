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FPV-дрон уничтожил украинский БПЛА-ретранслятор в курском приграничье

Неприятельский беспилотник удалось перехватить тараном на окраине одного из населенных пунктов Курской области.
2025-01-31 15:20:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с уничтожением украинского беспилотника-ретранслятора на территории приграничного района Курской области.

«На кадрах объективного контроля оператор FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил дрон-ретранслятор боевиков ВСУ тараном», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство отметило, что военнослужащие группировки войск «Север» выслеживают и уничтожают вражеские беспилотные летательные аппараты. Ради этого военнослужащие дежурят в воздухе круглосуточно. 

В МО РФ сообщили, что чаще всего в качестве целей выступают не только летающие ретрансляторы противника, но и украинские беспилотники с системой сброса боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон поразил систему связи ВСУ на Курском направлении. Ее уничтожили военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #приграничье #FPV-дроны #ретранслятор
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