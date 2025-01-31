FPV-дрон уничтожил украинский БПЛА-ретранслятор в курском приграничье

Минобороны России показало видео с уничтожением украинского беспилотника-ретранслятора на территории приграничного района Курской области.

«На кадрах объективного контроля оператор FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил дрон-ретранслятор боевиков ВСУ тараном», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство отметило, что военнослужащие группировки войск «Север» выслеживают и уничтожают вражеские беспилотные летательные аппараты. Ради этого военнослужащие дежурят в воздухе круглосуточно.

В МО РФ сообщили, что чаще всего в качестве целей выступают не только летающие ретрансляторы противника, но и украинские беспилотники с системой сброса боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон поразил систему связи ВСУ на Курском направлении. Ее уничтожили военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.