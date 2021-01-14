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Российская база в Таджикистане готовится к отбору на конкурсы АрМИ-2021

Тимур Шерзад
15:36 14.01.2021
Завершив отборочный этап подготовки, на базе составят список лучших групп для отправки их на армейский этап конкурсов АрМИ-2021.
Российская база в Таджикистане готовится к отбору на конкурсы АрМИ-2021
© Фото: Министерство обороны России
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Личный состав российской 201-й военной базы в Таджикистане начал отбор участников Армейских международных игр 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. 

Чтобы выявить лучших кандидатов, военнослужащие участвуют в конкурсах «Суворовский натиск», «Уверенный прием», «Мастер артиллерийского огня», «Чистое небо», «Танковый биатлон», «Отличники войсковой разведки», «Военное ралли» и так далее. 

На отборочные соревнования назначено три десятка экипажей танков и БМП-2М, более 20 расчетов минометов, более 10 расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, около 70 водителей «Уралов» и «КамАЗов», а также 10 снайперских двоек. 

Завершив этот этап подготовки, на базе составят список лучших групп для отправки их на армейский этап конкурсов АрМИ-2021.

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