Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области.

Десантники получили координаты группы пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесном массиве. Расчет «Града» точным залпом пакета реактивных ракет накрыл этот квадрат и уничтожил скопление противника.

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.

Артиллеристы-десантники круглосуточно несут боевое дежурство, уничтожая цели и меняя позиции, чтобы избежать ответного огня. Расчеты РСЗО непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований.

Подразделения БПЛА тульских десантников постоянно ведут воздушную разведку, наводя артиллерию на цели и уничтожая технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.