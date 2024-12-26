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«Град» ударил по пехоте ВСУ, пытавшейся закрепиться в курском лесу

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.
2024-12-26 07:23:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области.

Десантники получили координаты группы пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесном массиве. Расчет «Града» точным залпом пакета реактивных ракет накрыл этот квадрат и уничтожил скопление противника.

Кадры объективного контроля с БПЛА подтвердили уничтожение целей.

Артиллеристы-десантники круглосуточно несут боевое дежурство, уничтожая цели и меняя позиции, чтобы избежать ответного огня. Расчеты РСЗО непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований.

Подразделения БПЛА тульских десантников постоянно ведут воздушную разведку, наводя артиллерию на цели и уничтожая технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #РСЗО БМ-21 «Град» #десанитники #Тульское гвардейское соединение ВДВ
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