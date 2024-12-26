Артисты ЦДРА выступили с концертом для бойцов СВО в госпитале Бурденко

В филиале госпиталя имени Бурденко выступили с новогодним концертом артисты Центрального дома Российской армии. Музыканты приехали поддержать участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на лечении и реабилитации. Минобороны России показало кадры выступления.

Артисты создали незабываемую атмосферу Нового года, наполнив зал энергией и позитивом. Со сцены прозвучали композиции, посвященные предстоящему празднику, а также популярные советские и российские песни. В репертуаре были песни о России, о любви и дружбе, мелодии из известных кинофильмов.

Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые поздравили военнослужащих, исполнив для них праздничные произведения и вручив детские письма с пожеланиями скорейшего выздоровления. Участники спецоперации тепло встретили артистов и поблагодарили их за поддержку.

У артистов бригады ЦДРА это не первый концерт для российских бойцов. Ранее они уже выступали в других госпиталях и всячески поддерживали военнослужащих. В декабре музыканты дали концерт для бойцов группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.