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Артисты ЦДРА выступили с концертом для бойцов СВО в госпитале Бурденко

Со сцены клуба госпиталя прозвучали песни, посвященные предстоящему празднику - Новому году.
2024-12-26 11:38:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В филиале госпиталя имени Бурденко выступили с новогодним концертом артисты Центрального дома Российской армии. Музыканты приехали поддержать участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на лечении и реабилитации. Минобороны России показало кадры выступления.

Артисты создали незабываемую атмосферу Нового года, наполнив зал энергией и позитивом. Со сцены прозвучали композиции, посвященные предстоящему празднику, а также популярные советские и российские песни. В репертуаре были песни о России, о любви и дружбе, мелодии из известных кинофильмов.

Не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой, которые поздравили военнослужащих, исполнив для них праздничные произведения и вручив детские письма с пожеланиями скорейшего выздоровления. Участники спецоперации тепло встретили артистов и поблагодарили их за поддержку.

У артистов бригады ЦДРА это не первый концерт для российских бойцов. Ранее они уже выступали в других госпиталях и всячески поддерживали военнослужащих. В декабре музыканты дали концерт для бойцов группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #госпиталь #артисты #цдра #СВО
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