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В Минобороны России прошло совместное с РГО заседание по итогам года

В ходе заседания состоялось вручение наград Министерства обороны РФ и Русского географического общества личному составу ВС РФ и представителям РГО, внесшим значительный вклад в совместную деятельность в 2024 году.
2024-12-26 21:37:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минобороны России прошло совместное с Русским географическим обществом заседание под председательством заместителя Министра обороны РФ генерал-майора Павла Фрадкова.

В ходе встречи были подведены итоги совместной деятельности Центра содействия реализации проектов РГО в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«В настоящее время наше общество столкнулось с беспрецедентными геополитическими вызовами. На первый план выходят ценностные ориентиры и личностные установки в плане формирования осознанного отношения к Родине, к ее прошлому, настоящему и будущему, развития национального самосознания соотечественников и, особо подчеркну, подрастающего поколения, углубления знаний о географии, истории и культуре», - сказал замминистра обороны России Фрадков.

На это и нацелена деятельность Центра, которая осуществляется в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, подчеркнул он.

«Проводимая совместная работа формирует у личного состава Вооруженных Сил РФ бережное отношение к культурному и историческому наследию нашей великой Родины, способствует военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также поиску новых эффективных форм географического просвещения», - отметил замминистра обороны.

Наибольший интерес у личного состава Вооруженных Сил и граждан нашей страны вызывают просветительские, выставочные и экспедиционные мероприятия. В этом году усилиями Центра и РГО проведены уникальные исследования Арктики и Дальневосточного региона, в акватории Каспийского моря, Финского залива, островах Курильской гряды, отметил в своем обращении Фрадков.

«Более 150 тематических выставок на площадках Минобороны во всех регионах России, посетителями которых стали свыше миллиона человек, более 350 различных общественных мероприятий», - подвел итог работы генерал-майор.

Собравшиеся на подведение итогов года поздравили друг друга с наступающими праздниками и пожелали успешной реализации всех намеченных на будущий год задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Наука #армия #Минобороны России #ВС РФ #РГО #Исследования #Фрадков
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