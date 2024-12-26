В Минобороны России прошло совместное с РГО заседание по итогам года

В Минобороны России прошло совместное с Русским географическим обществом заседание под председательством заместителя Министра обороны РФ генерал-майора Павла Фрадкова.

В ходе встречи были подведены итоги совместной деятельности Центра содействия реализации проектов РГО в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«В настоящее время наше общество столкнулось с беспрецедентными геополитическими вызовами. На первый план выходят ценностные ориентиры и личностные установки в плане формирования осознанного отношения к Родине, к ее прошлому, настоящему и будущему, развития национального самосознания соотечественников и, особо подчеркну, подрастающего поколения, углубления знаний о географии, истории и культуре», - сказал замминистра обороны России Фрадков.

На это и нацелена деятельность Центра, которая осуществляется в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, подчеркнул он.

«Проводимая совместная работа формирует у личного состава Вооруженных Сил РФ бережное отношение к культурному и историческому наследию нашей великой Родины, способствует военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также поиску новых эффективных форм географического просвещения», - отметил замминистра обороны.

Наибольший интерес у личного состава Вооруженных Сил и граждан нашей страны вызывают просветительские, выставочные и экспедиционные мероприятия. В этом году усилиями Центра и РГО проведены уникальные исследования Арктики и Дальневосточного региона, в акватории Каспийского моря, Финского залива, островах Курильской гряды, отметил в своем обращении Фрадков.

«Более 150 тематических выставок на площадках Минобороны во всех регионах России, посетителями которых стали свыше миллиона человек, более 350 различных общественных мероприятий», - подвел итог работы генерал-майор.

Собравшиеся на подведение итогов года поздравили друг друга с наступающими праздниками и пожелали успешной реализации всех намеченных на будущий год задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.