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Экипаж Ка-52М уничтожил украинский опорный пункт в курском приграничье

Летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они применили авиационные ракеты.
2024-12-27 10:46:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в приграничном районе Курской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они поддерживали подразделения группировки войск «Север». 

Отмечено, что пуск авиационных ракет выполнялся по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате удара, заявили в МО РФ, удалось уничтожить не только опорный пункт неприятеля, но и военнослужащих ВСУ. 

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, которые предотвращают попадание зенитных ракет неприятеля.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-28НМ сорвали ротацию украинских боевиков в Курской области. Они также использовали авиационные ракеты, чтобы причинить неприятелю максимальный урон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #вертолеты #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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