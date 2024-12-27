Экипаж Ка-52М уничтожил украинский опорный пункт в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в приграничном районе Курской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они поддерживали подразделения группировки войск «Север».

Отмечено, что пуск авиационных ракет выполнялся по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате удара, заявили в МО РФ, удалось уничтожить не только опорный пункт неприятеля, но и военнослужащих ВСУ.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, которые предотвращают попадание зенитных ракет неприятеля.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-28НМ сорвали ротацию украинских боевиков в Курской области. Они также использовали авиационные ракеты, чтобы причинить неприятелю максимальный урон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.