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Белоусов позвонил детям, чьи мечты исполнит в рамках «Елки желаний»

Министр обороны поговорил с Егором из Тульской области, а также Викторией и Егором из Ростова-на-Дону.
2024-12-30 10:00:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов пообщался по телефону с детьми участников специальной операции, чьи новогодние мечты он исполнит в рамках проекта «Елка желаний». Глава военного ведомства созвонился с Викторией и ее братом Егором из Ростова-на-Дону. Они в мае мечтают побывать на Параде Победы на Красной площади.

Андрей Белоусов рассказал ребятишкам, что для исполнения их желания все готово. Более того, семья сможет посетить парк «Патриот», Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации и ряд знаковых мест столицы.

«Мы простая семья. И такое вот случилось. Это просто чудо! Я говорю детям, а они не верят, что наш шарик с "Елки желаний" сняли и исполнят нашу мечту», - рассказала мама детей.

Также министр обороны позвонил девятилетнему Ивану из Тульской области, мечтающему о поездке в Санкт-Петербург. Мальчик рассказал, что любит животных и больше всего хочет посетить зоопарк и увидеть львов.

Андрей Белоусов помимо зоопарка предложил школьнику обширную культурную программу.Она включает в себя посещение крейсера «Аврора», Военно-морского музея и других достопримечательностей города.

«Такой был восторг! Ваня тоже не ожидал. Особенно то необычно, что именно этот шарик снял министр обороны. Для нас это очень значимо. Особенно для папы», - призналась мама мальчика.

В МО РФ отметили, что сейчас отец мальчика находится в зоне СВО. Он награжден медалями «Суворова» и «Жукова», а также орденом «Мужества».

«Стало большой неожиданностью, что именно министр обороны Российской Федерации исполнит желание моего сына. Сын благодаря этому поверил в настоящее новогоднее чудо», - рассказал военнослужащий.

Напомним, министр обороны и его заместители приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Они исполнят мечты детей, чьи шарики-открытки сняли с новогоднего дерева.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #министр обороны #акция #елка желаний #Мечты #Андрей Белоусов
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