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Конструкторы уникальной АПЛ «Архангельск» рассказали о ее возможностях

По своим возможностям и вооружению такие подводные крейсеры способны решать весь спектр задач, подчеркнул главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев.
Анастасия Авсюк 2024-12-27 22:33:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшая атомная подлодка «Архангельск», которая сегодня вошла в состав Военно-морского флота России, способна нести все типы современного морского ракетного оружия и обладает целым рядом уникальных характеристик.

«Данные корабли по своим возможностям, по своему комплекту оружия способны решать весь спектр задач флотов. Хочу пожелать экипажу скорее приступить к решению боевых задач», - сказал главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев.  

Позади большой путь: от проекта до одного из ключевых событий - спуска на воду со стапеля «Севмаша». Над «Архангельском» развивается Андреевский флаг, звучит гимн России.

С этого момента «Архангельск» на службе подводных сил ВМФ. Почти все характеристики и боевые возможности крейсера, как и его предшественников - военная тайна, но что-то все-таки рассказать можно. АПЛ «Архангельск» проекта «Ясень-М» нет равных в мире. Скоростная и тихая благодаря малошумному винту и уникальному покрытию корпуса. «Черная дыра» для противника - в любой момент может появиться там, где ее не ждут. При этом сама обладает невероятной подводной дальнозоркостью, благодаря гидроакустическому комплексу. Подлодка может «уходить» на глубину 600 метров и идти со скоростью 31 узел, что более 50 километров в час.

Но самое главное - ракетные шахты. В каждой из них ракеты «Калибр» и «Оникс», а также новейший гиперзвуковой «Циркон», аналогов которому в мире нет. Лодка способна поражать любые цели: подводные, надводные и береговые.

«Сегодня загрузка полностью сравнима с "золотым веком" атомного кораблестроения. "Севмаш" имеет больше 28 тысяч людей. Это примерно то же самое, что было в советские времена. Завод загружен полностью», - отметил генеральный директор АО «ПО СЕВМАШ» Михаил Будниченко.

Вместе со строительством подлодки, которое начали в 2015-ом году, стали формировать экипаж. Отбирали лучших. Все учились новому. Подводники успешно справились с испытаниями, на которые крейсер выходил в Белое море. «Архангельск» - подлодка 4-го поколения.

«Сегодня мы ориентируемся на производство тех кораблей, которые мы производим. Темп набран хороший. Что касается 5-го поколения - они будут синхронизироваться с запуском соответствующих кораблей», - объяснил генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков.

Все начиналось с атомной подводной лодки «Северодвинск». Еще до ее спуска на воду конструкторы «заложили» усовершенствованную подлодку «Казань». Вместе с ее созданием поменяли и название проекта «Ясень-М». Подлодка уже взбудоражила службу разведки США этим летом во время захода на Кубу в рамках дружественного визита России на Остров свободы.

«Само свойство такого класса подводных лодок, конечно же, скрытность. Когда такие корабли появляются в южных широтах, они являются неожиданностью для нашего потенциального противника и для всей общественности. Театр его плавания - весь мировой океан», - подчеркнул главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев.

На «Севмаше» сейчас строят сразу несколько подлодок. На разных стадиях готовности еще четыре: «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток». А вот ракетоносец «Князь Пожарский» уже вывели из эллинга - он проходит испытания.

#армия #ВМФ России #Александр Моисеев #АО «ОСК» #АПЛ «Архангельск»
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