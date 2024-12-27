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Российский оператор БПЛА сжег БТР М113 в Харьковской области

Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-12-27 17:18:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор ударного беспилотника группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожил бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщило Минобороны России, обнародовав соответствующие кадры.

В оборонном ведомстве уточнили, что технику украинских боевиков обнаружило разведывательное подразделение 1-й гвардейской танковой армии с помощью БПЛА. Проанализировав информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.

Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Машина была уничтожена прямым попаданием. Удалось сорвать попытку проведения противником атаки на линии боевого соприкосновения.

Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Также Минобороны показало кадры с водружением российского флага в центре освобожденного населенного пункта Лозовая в Харьковской области. Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #M-113 #МО РФ #уничтожение #Лозовая
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