Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боев за освобождение российскими военнослужащими села Новый Труд в Донецкой Народной Республике.

О взятии под контроль населенного пункта подразделениями группировки войск «Центр» российское оборонное ведомство сообщило сегодня, 25 декабря. Новый Труд был взят в результате наступательных действий.

В описании к видео сказано, что штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ. В Минобороны добавили, что бойцы группировки «Центр» продолжают громить националистов и освобождать земли Донецкой Народной Республики.

Отметим, что, по данным ведомства, только за последние сутки потери украинской стороны в живой силе в зоне ответственности группировки превысили 550 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.