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МО РФ показало кадры боев за освобождение села Новый Труд

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новый Труд в ДНР.
2024-12-25 14:06:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боев за освобождение российскими военнослужащими села Новый Труд в Донецкой Народной Республике.

О взятии под контроль населенного пункта подразделениями группировки войск «Центр» российское оборонное ведомство сообщило сегодня, 25 декабря. Новый Труд был взят в результате наступательных действий.

В описании к видео сказано, что штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ. В Минобороны добавили, что бойцы группировки «Центр» продолжают громить националистов и освобождать земли Донецкой Народной Республики.

Отметим, что, по данным ведомства, только за последние сутки потери украинской стороны в живой силе в зоне ответственности группировки превысили 550 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #МО РФ #Новый Труд
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