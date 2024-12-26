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Бойцы мобильной огневой группы прикрыли от дронов комплексы ПВО

Российские военнослужащие организовали защиту ЗРК от коптеров противника на Краснолиманском направлении.
Павел Кольцов 2024-12-26 10:46:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов увидел, как работает мобильная огневая группа, которая прикрывает от украинских дронов российские комплексы ЗРК на Краснолиманском направлении специальной военной операции. 

Военнослужащие движутся на бронетехнике. На турели - танковый пулемет, стрелок в оба следит за небом. «Броня» мобильной огневой группы мчится по пересеченной местности. 

«Бойцы разбегаются по периметру - встают в охранение. В руках бинокли, в арсенале - антидроновые ружья и различное стрелковое оружие», - прокомментировал корреспондент. 

Начальник расчета с позывным Михалыч, который непрестанно сканирует небо дрон-детектором, в беседе с нашим телеканалом признался, что кажущаяся тишина и спокойствие обманчивы. Пока что все хорошо, но в любую секунду в воздухе может показаться дрон ВСУ, и тогда начнется активная боевая работа. 

Ранее Минобороны России показало, как расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил дроны противника в приграничье Курской области. В тот раз зенитчики смогли оперативно прибыть в район выполнения боевой задачи благодаря мобильности комплекса. А затем свое слово сказали ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #беспилотники #дроны #СВО #Группа прикрытия
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